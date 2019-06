Essen

Erste Juliwoche mit angenehmen Temperaturen: weiter trocken

30.06.2019, 13:48 Uhr | dpa

Der Juli kommt, aber die Hitze ist ab Montag erstmal vorbei. Für die erste Juliwoche sei in Nordrhein-Westfalen mit Höchsttemperaturen von etwa 24 Grad bei geringer Bewölkung zu rechnen, sagte am Sonntag ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Die Nächte bringen demnach wieder deutliche Abkühlung auf 16 bis 4 Grad. Regen sei nicht in Sicht. So bleibe es voraussichtlich die ganze Woche.