Rheinsberg

Mann geht beim Schwimmen im See unter und stirbt

30.06.2019, 14:42 Uhr | dpa

Beim Schwimmen in einem See bei Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) ist ein 52-Jähriger am Samstag verunglückt. Der Mann war mit Bekannten im Wasser, als er plötzlich unterging, wie die Polizei mitteilte. Bekannte konnten ihn nach kurzer Zeit bergen und an Land bringen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann wenig später. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Weitere Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.