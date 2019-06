Klagenfurt am Wörthersee

Autorin Ronya Othmann gewinnt Publikumspreis in Klagenfurt

30.06.2019, 14:42 Uhr | dpa

Die Leipziger Autorin Ronya Othmann hat bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt den Publikumspreis gewonnen. Er wurde per Online-Voting vergeben und ist mit 7000 Euro dotiert. Außerdem ist damit das Klagenfurter Stadtschreiberstipendium verbunden, das noch einmal mit 5000 Euro dotiert ist.

Die 26-jährige Othmann gewann den Preis für ihren Text "Vierundsiebzig" über den Völkermord an den Jesiden. In den Begründungen des Online-Votings wurde der Text unter anderem als "berührend und stilistisch wundervoll" gelobt. Othmann stammt aus Bayern und studiert am Leipziger Literaturinstitut.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis wurde an die österreichische Autorin Birgit Birnbacher (33) vergeben. Er ist mit 25 000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Literaturauszeichnungen.