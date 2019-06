Hamburg

Rettungsschiff "Sea-Eye" soll in Hamburg ins Museum

30.06.2019, 16:23 Uhr | dpa

Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye will ihr außer Dienst gestelltes Rettungsschiff gleichen Namens in Hamburg ins Museum bringen. "Hamburg hat eine jahrhundertealte Migrationsgeschichte, aus Hamburg sind Millionen Deutsche emigriert", sagte der Gründer der Organisation, Michael Buschheuer, am Sonntag auf dem Schiff. "Diese Geschichte wollen wir mit der unsrigen bereichern."

Der Geschäftsführer des Auswanderermuseums, Volker Reimers, zeigte sich interessiert. "Es ist absolut naheliegend, dass das Schiff nach Hamburg kommt." Besonders für junge Museumsbesucher wäre das Ausstellungsstück von Interesse. Gespräche über das Projekt mit der Politik liefen bereits. Der Verein Sea-Eye erklärte: "Der rund 60 Jahre alte ehemalige Fischkutter dokumentiert wie kein anderes Schiff die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer mit Zehntausenden Schiffbrüchigen und Ertrunkenen."

Das Schiff war von März 2016 bis März 2018 vor der libyschen Küste im Einsatz. Hunderte ehrenamtliche Helfer hätten mit der "Sea-Eye" 11 863 Menschen vor dem Ertrinken gerettet, sagte Buschheuer. Ein Weiterbetrieb sei nicht mehr sinnvoll, weil der 26 Meter lange Kutter Flüchtlinge nicht für längere Zeit aufnehmen könne. Das sei jedoch notwendig, weil die europäischen Staaten kaum noch Gerettete an Land ließen.