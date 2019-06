Mannheim

Weitsprung-Ass Malaika Mihambo glänzt auch über 100 Meter

30.06.2019, 18:17 Uhr | dpa

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat am Sonntag in Mannheim als Sprinterin geglänzt. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz rannte bei der Junioren-Gala die 100 Meter in 11,21 Sekunden und knackte damit die Norm für die Leichtathletik-

Weltmeisterschaften Ende September in Doha/Katar. Damit musste sich Mihambo nur der zeitgleichen Britin Daryll Neita geschlagen geben. Im zweiten Lauf benötigte Mihambo als Siegerin sogar nur 11,13 Sekunden, allerdings wehte der Rückenwind mit 2,4 Metern/Sekunde zu stark. Die Weltklasse-Athletin hatte Anfang Juni in Rom mit 7,06 Metern erstmals die Sieben-Meter-Marke im Weitsprung geknackt.