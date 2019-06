Düsseldorf

Urteil im dritten Prozess gegen Mutter des toten Babys Leo

01.07.2019, 01:34 Uhr | dpa

Im Prozess gegen die Mutter des toten Babys Leo wird an diesem Montag (10 Uhr) das Urteil erwartet. Damit soll am Düsseldorfer Landgericht der dritte Anlauf enden, gegen die Mutter des vor vier Jahren in Mönchengladbach ermordeten 19 Tage alten Säuglings ein Urteil zu fällen, das Bestand hat. Der Bundesgerichtshof hatte zweimal die in Mönchengladbach gegen sie verhängten Urteile aufgehoben und den Fall dann nach Düsseldorf verwiesen.

Der 29-Jährigen droht eine Verurteilung wegen Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge. Die Mutter soll ihr Kind schutzlos ihrem damaligen Mann überlassen haben, der es stundenlang zu Tode gequält hatte. Er ist bereits wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Mutter hatte beteuert, vom Geschehen im Nebenzimmer nichts mitbekommen zu haben.