Regensburg

Wolbergs äußert sich erneut im Korruptionsprozess

01.07.2019, 01:37 Uhr | dpa

Der in einem Korruptionsprozess angeklagte suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Foto: Armin Weigel/Archivbild (Quelle: dpa)

Knapp eine Woche nach seinem letzten Wort im Regensburger Korruptionsprozess äußert sich der angeklagte und suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs erneut vor Gericht. Er will zum letzten Wort des Mitangeklagten Volker Tretzel Stellung nehmen. Damit tritt das Gericht wieder in die - eigentlich am vergangenen Dienstag abgeschlossene - Hauptverhandlung ein.

Der Bauunternehmer Tretzel hatte im Zusammenhang mit der Vergabe des Bauprojektes Nibelungenkaserne sinngemäß geäußert, Wolbergs habe damals zu ihm gesagt, er bekomme das Projekt auch ohne viel zu spenden. Wolbergs' Verteidiger zufolge soll eine Fehlinterpretation dieses Satzes vermieden werden.

Die Termine für die Urteilsverkündung und -begründung am 3. und 4. Juli bleiben dem Gericht nach bestehen. Die Staatsanwaltschaft hatte für den ehemaligen SPD-Politiker unter anderem wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz viereinhalb Jahre Haft gefordert, sein Verteidiger auf Freispruch plädiert.