Hannover

Kabinett will Ergebnisse der Haushaltsklausur vorstellen

01.07.2019, 02:44 Uhr | dpa

Die Landesregierung in Hannover will heute vorstellen, wofür das Land Niedersachsen im kommenden Jahr sein Geld ausgeben will und wo gespart werden kann. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann von der CDU, und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) stellen die Grundzüge des Haushalts 2020 am Mittag in Hannover vor.

Mit einer Protestaktion der Gewerkschaften hatte am Sonntag in Hannover die Klausurtagung der Landesregierung zum Haushalt begonnen. Die Beschäftigten überreichten Weil ihre Forderungen - sie verlangen mehr Geld für Lehrer, Polizisten und andere Beamte.

Es zeichnet sich bereits ab, dass alle Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen vom kommendem Jahr an wieder auf eine Sonderzahlung hoffen können - sowohl SPD als auch CDU hatten sich in den vergangenen Monaten dafür ausgesprochen, dies umzusetzen.