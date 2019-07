Lengenfeld

Motorradfahrer beim Abbiegen angefahren: Schwer verletzt

01.07.2019, 06:13 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist im Vogtlandkreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Montagmorgen mitteilte. Ein 70 Jahre alter Autofahrer hatte am Sonntagnachmittag in Lengenfeld auf einer Straße nach links abbiegen wollen - dabei stieß er den Angaben zufolge mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen.