Bremerhaven

Küche brennt in Bremerhaven: Ein Verletzter

01.07.2019, 07:31 Uhr | dpa

Bei einem Küchenbrand in Bremerhaven ist ein 66-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung habe am Sonntag leichte Verbrennung am Arm erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, ist nach Feuerwehrangaben nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.