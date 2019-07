Leipzig

Radfahrer prallt gegen Tram: Schwer verletzt

01.07.2019, 07:35 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in Leipzig gegen eine Tram geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 25-Jährige sei am Sonntag beim Rechtsabbiegen auf Straßenbahngleisen ins Straucheln geraten, gegen den letzten Waggon einer Tram gestoßen und schwer gestürzt, teilte die Polizei in Leipzig am Montag mit. Rettungskräfte brachten den Mann demnach mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.