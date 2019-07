Bremerhaven

Rinder büxen aus und wollen auf die Autobahn

01.07.2019, 10:51 Uhr | dpa

Auf ihrem Weg zur Autobahn sind etliche Rinder in Bremerhaven gerade noch rechtzeitig gestoppt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren sieben Tiere am Samstag von ihrer Weide ausgebrochen und auf eine Schnellstraße gelaufen. Drei von ihnen kehrten freiwillig wieder zurück, doch die anderen vier liefen weiter in Richtung A27. Nachdem Passanten die Polizei alarmiert hatten, lenkten die Beamten zur Sicherheit den Verkehr um. Mit ihrer Hilfe konnte die Bäuerin ihre Rinder später wieder zur Weide bringen.