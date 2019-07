Hamburg

FC St. Pauli holt Niederländer Schrijver als Co-Trainer

01.07.2019, 11:00 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli stellt sich für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga im Trainerbereich breiter auf. Wie der Kiezclub am Montag mitteilte, wird das Team um Chefcoach Jos Luhukay um dessen niederländischen Landsmann Hans Schrijver erweitert. An der Seite der Co-Trainer Markus Gellhaus und André Trulsen soll der 59 Jahre alte neue Luhukay-Assistent vor allem für die Analyse der jeweiligen Gegner verantwortlich sein, hieß es in der Presseerklärung der Hanseaten weiter.

"Hans hat in all den Jahren umfangreiche Erfahrungen sammeln können. Er ist eine wertvolle Verstärkung für unser Trainerteam", betonte Luhukay. Der Coach hatte mit Schrijver in der Saison 2018/2019 bereits beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday zusammengearbeitet. "Die Analyse des jeweiligen Gegners, des eigenen Spiels und der eigenen Spieler gewinnt im Fußball zunehmend an Bedeutung. Daher haben auch wir entschieden, uns in diesem Bereich breiter aufzustellen", sagte Paulis Sportchef Andreas Bornemann zu der Schrijver-Verpflichtung.