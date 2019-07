Kiel

Weniger als fünf Prozent Arbeitslose im Norden

01.07.2019, 11:11 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit ist in Schleswig-Holstein unter die Fünf-Prozent-Marke gesunken. Nach Angaben der Agentur für Arbeit vom Montag waren Ende Juni 77 100 Menschen ohne festen Job und damit 5,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Das ist der niedrigste Juni-Wert seit 1991. Zum Vormonat Mai betrug der Rückgang 1,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 4,9 Prozent, nach 5,2 Prozent vor einem Jahr. "Insbesondere die noch niedrigere Arbeitslosenquote bei jungen Menschen unter 25 - sie liegt bei 4,4 Prozent - möchte ich positiv hervorheben", sagte die Regionalchefin Nord der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann.

Die wirtschaftliche Lage sei weiter robust. An der insgesamt positiven Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung im Vergleich zu den Vorjahren habe sich nichts geändert. Die Zunahme der Beschäftigung sei nach den aktuellsten Daten vom April zwar etwas geringer ausgefallen als im Vorjahr, sagte Haupt-Koopmann. "Doch es bleibt bei einem deutlichen Plus von 17 400 zusätzlichen Jobs." So stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 980 700 auf 998 100. Besonders im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Industrie, im Handel, in der Logistik und auf dem Bau entstanden neue Jobs.

Für Juli und August erwartet Haupt-Koopmann eine leichte, saisonal übliche Zunahme der Arbeitslosigkeit und danach eine kräftige Herbstbelebung. Die niedrigste Arbeitslosenquote der Kreise hatte auch im Juni Stormarn mit 3,0 Prozent, die höchste verbuchten Dithmarschen und Steinburg mit je 5,0 Prozent. Bei den kreisfreien Städten schwankt die Quote zwischen 7,1 Prozent in Lübeck und 7,9 Prozent Neumünster.

Zum Abschluss der Lehrzeit rief Haupt-Koopmann die Unternehmen auf, Jugendliche einzustellen, die nicht von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen wurden. Dies sei eine gute Chance, Fachkräfte zu gewinnen. Eine positive erste Bilanz zog Haupt-Koopmann für das sogenannte Teilhabechancengesetz, das seit Jahresbeginn in Kraft ist. Mit kräftigen Lohnkostenzuschüssen trägt es dazu bei, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, die besonders lange arbeitslos waren. Laut Haupt-Koopmann konnten in Schleswig-Holstein bereits 896 solcher Langzeitarbeitslosen eine geförderte Beschäftigung aufnehmen. "Ich bin zuversichtlich, dass ihre Zahl bis zum Jahresende noch deutlich wachsen wird."

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren könne sich sehen lassen, sagte Arbeitsminister Bernd Buchholz. "Besonders die Zahl der Langzeitarbeitslosen konnte von knapp 36 300 im Jahresdurchschnitt 2015 auf 29 300 im Jahresdurchschnitt 2018 reduziert werden", hob der FDP-Politiker hervor,