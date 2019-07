Göttingen

Jeder fünfte Busfahrer in Göttingen krank

01.07.2019, 11:15 Uhr | dpa

Der öffentliche Nahverkehr in Göttingen gerät wegen einer ungewöhnlich hohen Zahl kranker Busfahrer zunehmend aus dem Gleichgewicht. "Rund 50 von 250 Fahrerinnen und Fahrern sind derzeit krankgeschrieben", sagte eine Sprecherin der städtischen Verkehrsbetriebe am Montag. Wie schon am Wochenende, als pro Tag mehr als 100 Fahrten ausfielen, könnten deshalb auch in dieser Woche zahlreiche Stadtbus-Fahrten nicht stattfinden.

"Wir haben eine Reihe von Langzeitkranken", sagte die Sprecherin. Warum der Krankenstand unter den anderen Fahrern so hoch ist, sei offiziell unklar, sagte die Sprecherin. "Auf den Krankmeldungen steht das nicht drauf." Die Verkehrsbetriebe gingen aber davon aus, dass der erhöhte Stress wegen vieler Baustellen und Umleitungen in der Stadt eine Rolle spiele. In Göttingen sind mehrere wichtige Verbindungsstraßen zum Teil seit Monaten wegen Bauarbeiten gar nicht oder nur eingeschränkt befahrbar.

Über Ausfälle von Fahrten informieren die Verkehrsbetriebe auf ihrer Internetseite.