Bitterfeld-Wolfen

Kleintransporter-Fahrer mit knapp 3 Promille auf A9 gestoppt

01.07.2019, 12:34 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 9 bei Wolfen hat die Polizei den sturzbetrunkenen Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte am Sonntagmorgen einen Atemalkoholwert von 2,99 Promille, wie die Autobahnpolizei in Dessau-Roßlau am Montag mitteilte. Der 56-Jährige war mehrfach in Schlangenlinien gefahren. Die Streife griff ein und hielt ihn auf dem nächstgelegenen Parkplatz an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.