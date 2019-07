Berlin

Nach 190 000 Besuchern schließt "Mantegna und Bellini"

01.07.2019, 12:38 Uhr | dpa

Besucher sehen sich in der Ausstellung "Mantegna und Bellini". Foto: Britta Pedersen (Quelle: dpa)

Zwei Legenden der Renaissance haben erfolgreich Besucher nach Berlin gelockt. Mehr als 190 000 Menschen sind für die am Sonntag zu Ende gegangene Ausstellung "Mantegna und Bellini. Meister der Renaissance" in die Gemäldegalerie gekommen, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Montag mitteilten.

Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Museen und Direktor der Gemäldegalerie, sprach von einem Ausstellungshighlight, das den Ruf der Gemäldegalerie als internationaler Hot Spot für Altmeisterausstellungen gefestigt habe.

Die Ausstellung präsentierte die wichtigsten Arbeiten Bellinis (um 1435-1516) und Mantegnas (um 1431-1506) im direkten Vergleich der beiden Künstler. Dafür hatten die Berliner Museen in Kooperation mit der National Gallery in London 94 Arbeiten der italienischen Renaissance-Maler zusammengestellt. Beide Sammlungen verfügen über eine große Zahl der Werke von Mantegna und Bellini.