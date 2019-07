Stuttgart

Hermann: Anteil des Fußverkehrs soll steigen

01.07.2019, 15:45 Uhr | dpa

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will, dass mehr Menschen im Land zu Fuß gehen, statt andere Verkehrsmittel wie etwa das Auto zu nutzen. 30 Prozent aller Wege sollen 2030 zu Fuß zurückgelegt werden, wie Hermann am Montag in Stuttgart während eines Fachgesprächs der Landtagsfraktion der Grünen sagte. Zufußgehen sei die "einfachste und preiswerteste Form von Nahverkehr überhaupt", sagte Hermann. Außerdem sei es gesund, umweltschonend und steigere automatisch die Lebensqualität.

Zuletzt war der Anteil des Fußverkehrs im Südwesten gesunken und betrug 2017 laut einer Studie 21 Prozent. Um diesen Anteil zu erhöhen, wolle man unter anderem 1000 neue Zebrastreifen im Land bauen, Begehungen und Workshops in Kommunen durchführen und die Mittel im Gesetz zur Förderung kommunaler Infrastruktur ab 2020 verdoppeln, kündigte Herrmann an. Diese Mittel beziehen sich auf alle Verkehrswege, wie der Verkehrsminister erklärte.