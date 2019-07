Kassel

Evangelische Kirche nennt Anlaufstellen bei sexueller Gewalt

01.07.2019, 15:51 Uhr | dpa

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) baut ihr Hilfsangebote gegen sexualisierte Gewalt aus. In den Regionen der EKKW seien die Pröpstinnen und der Propst - das sind Regionalbischöfe - für Opfer erreichbar, teilte die Kirche in Kassel am Montag mit. Ebenso sei es möglich, sich an unabhängige Beratungsstellen zu wenden, beispielsweise von Städten und Landkreisen. Adressen und Telefonnummern hat die Landeskirche im Internet auf www.ekkw.de veröffentlicht.

Laut der Kirche werden Leitlinien und Hinweise, verbindliche Verfahrensabläufe sowie Programme zur Sensibilisierung zu diesem Thema derzeit überarbeitet und weiterentwickelt. In diesem Zusammenhang verweist die EKKW auch auf das neue bundesweite Angebot "help!" der Evangelische Kirche in Deutschland. Es sei unter www.anlaufstelle.help und der kostenlosen Telefonnummer 0800 5040 112 zu erreichen.