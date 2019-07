Hamburg

Heße kritisiert italienische Regierung im Fall Sea-Watch

01.07.2019, 17:14 Uhr | dpa

Die katholische Kirche in Deutschland hat das Vorgehen der italienischen Regierung im Fall des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" scharf kritisiert. Das Verhalten gegenüber Kapitänin Carola Rackete sei "unannehmbar", sagte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße am Montag. Heße ist Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen. Am Wochenende war Rackete mit der "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren. Daraufhin wurde sie festgenommen und unter Hausarrest gestellt.

"Solange die Staaten sich einer konsequenten Seenotrettung verweigern oder sie nicht leisten können, ist die privat organisierte Rettung aus Seenot legitim, ja gefordert", sagte der Erzbischof laut Mitteilung. Moralisches Handeln dürfe nicht staatlicherseits bedroht und unmöglich gemacht werden.

Heße forderte eine "grunderneuerte europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik". "Die Seenotrettung ist sicherlich nur ein Element dieser Politik, aber sie ist unverzichtbar." Es sei deshalb unzulässig, die Seenotretter zu entmutigen, zu attackieren und zu kriminalisieren.