Todesursache unklar

17-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz in Essen

01.07.2019, 21:42 Uhr | dpa

Ein Schild "Notaufnahme" mit einem roten Kreuz hängt an einem Krankenhaus. (Quelle: Andre Kolm/dpa)

Nach dem Tod eines 17-Jährigen in Essen ermittelt die Kriminalpolizei. Er war zuvor verwirrt aufgegriffen und von Polizeibeamten fixiert worden.



Ein Jugendlicher ist nach einem Rettungs- und Polizeieinsatz in Essen gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. Zeugen hatten am Samstag den Rettungswagen gerufen, nachdem sie den 17-Jährigen in hilflosem Zustand auf einer Straße gesehen hatten.

Als er medizinisch behandelt werden sollte, soll er die Helfer angespuckt sowie um sich geschlagen und getreten haben. Als er sich nicht beruhigen ließ, riefen die Rettungskräfte die Polizei.





"Am Einsatzort und im Rettungswagen unterstützen die Polizisten bei der medizinischen Erstversorgung und dem Transport in ein Krankenhaus", hieß es. Dabei sei der 17-Jährige auch fixiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Trotz der Versorgung verschlechterte sich sein Zustand. Kurze Zeit später starb er im Krankenhaus. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.