Furth im Wald

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt bei Unfall

01.07.2019, 19:22 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Furth im Wald (Landkreis Cham) in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Der 51-Jährige habe am Montag wegen einer Erkrankung die Kontrolle über sein Auto verloren und sei auf der Gegenfahrbahn mit einem Lastwagen zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Er starb noch am Unfallort in der Nähe der Grenze zu Tschechien.