Rostock

Deutsche Forschungsgemeinschaft setzt Tagung in Rostock fort

02.07.2019, 01:14 Uhr | dpa

Mit wichtigen Gremiensitzungen setzt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am heutigen Dienstag ihre Jahrestagung in Rostock fort. Wie ein Sprecher sagte, sitzen dabei Wissenschaftler und Geldgeber zusammen und beraten über die künftige Finanzierung von Forschungsprojekten. Insgesamt fördere die DFG Forschungen in Deutschland mit rund drei Milliarden Euro.

Höhepunkt des Tages werde die Festveranstaltung am Abend in der Yachthafenresidenz sein. Allerdings hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Verlängerung des EU-Gipfels in Brüssel ihre Teilnahme abgesagt. Statt der Kanzlerin werde der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, den Termin wahrnehmen. Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) werde nach Rostock kommen, hieß es von der DFG. Zu der Konferenz werden laut DFG rund 600 Wissenschaftler und Gäste erwartet.