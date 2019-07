Erfurt

Land will bei Geraer Wohnungsbaugesellschaft einsteigen

02.07.2019, 01:18 Uhr | dpa

Die Thüringer Landesregierung informiert heute über ihre Fortschritte beim geplanten Rückkauf von rund 5000 Geraer Wohnungen. Das Land will bei der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal einsteigen und die Anteile eines privaten Investors sowie jene der Stadt Gera kaufen. Der Stadtrat hatte dafür in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben. Das Vorhaben ist umstritten. Kritik kam unter anderem vom Landesrechnungshof. Das Thema soll auf Antrag der CDU-Fraktion am Mittwoch im Thüringer Landtag diskutiert werden.