Dresden

Finale im Landtag: Letzte Sitzung der aktuellen Wahlperiode

02.07.2019, 01:24 Uhr | dpa

Eine Debatte im Sächsischen Landtag in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert/Archivbild (Quelle: dpa)

Der 6. Sächsische Landtag kommt für drei Tage zu seiner letzten Sitzung in Dresden zusammen. Zum Auftakt am heutigen Dienstag gibt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unter dem Titel "Wir gestalten Sachsen - sicher, sozial, frei" eine Regierungserklärung ab. Bei der Aussprache im Plenum können sich die Parteien danach zur Zukunft des Landes positionieren - zwei Monate vor der Landtagswahl. In der Aktuellen Stunde danach geht es um Klima und Bildung, zwei aktuelle Themen auch im Wahlkampf. Bis zum Abend werden mehrere Gesetze beraten für Menschen mit Behinderungen, Integration oder zum Verbot der Zweckentfremdungen von Wohnraum.

Bis einschließlich Donnerstag legen die Parlamentsausschüsse ihre Abschlussberichte ebenso vor wie der Untersuchungsausschuss zu möglichem Fehlverhalten und Versäumnissen von Regierung und Behörden im Umgang mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Auch die Landesbank-Pleite ist Thema des letzten Plenums der Legislatur. Nach der Sommerpause wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Dessen konstituierende Sitzung sei für Ende September zu erwarten, sagte ein Landtagssprecher. Da werde zunächst nur der Präsident gewählt.