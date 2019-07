Dresden

Ein Jahr nach Grundsteinlegung wächst Dresdner Bosch-Fabrik

02.07.2019

Ein Jahr nach Grundsteinlegung nimmt die Halbleiterfabrik von Bosch am Standort Dresden Gestalt an. "Wir liegen gut im Zeitplan", sagte der künftige Werkleiter Otto Graf. Die Gebäude stehen, das Dach ist dicht, derzeit laufen die Arbeiten an dem 10 000 Quadratmeter großen Reinraum. Die ersten Lüftungsgeräte sind in Betrieb und blasen Luft durch das spätere Herzstück der Fabrik, um es von Staub und Schmutz zu befreien. Ende des Jahres sollen zunächst die Bürogebäude bezogen werden. "In einem Jahr wollen wir dann die ersten Testchips produzieren", sagte Graf. Ende 2021 soll die Pilotproduktion anlaufen. Künftig will Bosch in Dresden auf 300-Millimeter-Wafern Chips für das Internet der Dinge und die Automobilindustrie fertigen. Die Ansiedlung von Bosch gehört zu den größten der vergangenen Jahre in Sachsen, die Landeshauptstadt konnte sich gegen Konkurrenten wie Singapur und New York durchsetzen.