Nürnberg

Schifffahrtsverein: Mehr Güter auf Bayerns Flüsse bringen

02.07.2019, 06:10 Uhr | dpa

Auf Bayerns großen Flüssen sollen mehr Güter transportiert werden - das jedenfalls fordert der Deutsche Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau (DWSV). "Die Wasserstraßen sind für den Güterverkehr viel zu wenig genutzt", sagte Michael Fraas, Vorsitzender des Vereins mit Sitz in Nürnberg. Straßen und Schienen seien überlastet. Main und Donau eigneten sich dafür, vor allem solche Last zu transportieren, die nicht zeitkritisch ist, also nicht zeitnah etwa für den Autobau benötigt wird. Als Beispiel nannte Fraas große Maschinen oder Teile davon.

Am 4. und 5. Juli wollen sich beim zweiten Bayerischen Wasserstraßen- und Schifffahrtstag in Bamberg unter anderem Vertreter von Schifffahrt, Häfen, Kommunen und Unternehmen über die Zukunft der Branche austauschen. Erwartet wird auch eine Ansprache von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Nach Angaben des Statistischen Landesamts für Statistik lag der Güterumschlag der bayerischen Binnenschifffahrt im ersten Quartal 2019 bei 1,7 Millionen Tonnen und damit 13,4 Prozent über dem Stand des Vorjahres. Im Maingebiet wurden demnach 0,8 Millionen Tonnen verladen, im Donaugebiet 0,9 Millionen. Hauptsächlich wurden Steine und Erden sowie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse auf dem Wasser transportiert. Trotz der jüngsten Steigerung ist der Güterumschlag der Binnenschifffahrt in Bayern seit dem Jahr 2000 tendenziell gesunken, wie aus Daten des Landesamts hervorgeht.