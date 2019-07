Polizei steht vor Rätsel

Mysteriöse Messerstecherei in Essen

02.07.2019, 08:18 Uhr | t-online.de

Am Samstagnachmittag erschienen drei Männer verletzt im Krankenhaus am Klara-Klopp-Weg. Sie gaben an, von einer unbekannten Person an einer bislang unbekannten Haltestelle attackiert worden zu sein.

Das Krankenhaus alarmierte die Polizei, die noch am selben Tag die Ermittlungen aufnahm. Noch bevor die Beamten jedoch eintrafen, hat einer der Verletzten das Krankenhaus verlassen. Der zweite, 27-jährige Mann hatte Stichverletzungen, die intensivmedizinisch behandelt werden mussten.



Der dritte Mann, 24 Jahre alt, war unverletzt. Er konnte jedoch keine genaueren Angaben zum Tathintergrund geben. Nun steht die Polizei vor einem Rätsel und hofft auf Zeugenhinweise.