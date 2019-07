München

Blitzeinschläge und umgestürzte Bäume: Unwetter in Bayern

02.07.2019, 08:14 Uhr | dpa

Vollgelaufene Keller, Blitzeinschläge und zahlreiche weitere Schäden sind die Bilanz eines Unwetters in Bayern. Am Montag und in der Nacht zum Dienstag kam es in weiten Teilen des Freistaats zu schweren Gewittern. Im Landkreis Regensburg, vor allem im Stadtgebiet von Regensburg, kam es zu einigen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und Äste, die Fahrbahnen blockierten. In Neutraubling schlug ein Blitz in ein Reihenhaus ein, wie die Polizei berichtete.

Auch in Niederbayern stürzten einige Bäume um. Keller und Unterführungen liefen aufgrund des Starkregens voll. Vermutlich wegen eines Blitzeinschlags brach am Montag ein Waldbrand am Müllnerhorn-Gipfelgrat bei Karlstein (Landkreis Bad Reichenhall) aus. Auch am Dienstag kann es in Ober- und Niederbayern zu Gewittern mit Starkregen kommen, wie der DWD am Dienstagmorgen mitteilte.