Etwa 100 Teilnehmer

Mahnwache für Carola Rackete vor Generalkonsulat

02.07.2019, 11:28 Uhr | dpa

Mit einer Mahnwache haben am Dienstag etwa 100 Menschen vor dem italienischen Generalkonsulat in Köln für die Freilassung von Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete demonstriert.



Unter dem Motto "Seenotrettung ist Pflicht – kein Verbrechen" hatten die Grünen zusammen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zu der Mahnwache aufgerufen. Die Teilnehmer zeigten Plakate und Transparente mit Aufschriften wie "Seebrücke schafft sichere Häfen" und "Stoppt das Sterben im Mittelmeer".





Rackete war vergangene Woche mit dem Schiff "Sea-Watch 3" mit mehr als 40 Migranten trotz Verbots der Regierung in Rom in italienische Gewässer gefahren. Am Wochenende wurde die 31-Jährige festgenommen und auf der sizilianischen Insel Lampedusa unter Hausarrest gestellt. Auf Rackete kommt eine Geldstrafe zu, im schlimmsten Fall Haft.