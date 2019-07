Dresden

Kretschmer: Weichen gestellt, Aufruf zum Anstand

02.07.2019, 11:31 Uhr | dpa

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt Sachsen auf dem richtigen Kurs. "Wir haben die Weichen im Freistaat neu gestellt", sagte er in einer Regierungserklärung beim letzten Landtagsplenum der aktuellen Wahlperiode am Dienstag in Dresden. Dabei verwies er auf korrigierte Fehlentwicklungen bei Polizei und Lehrern sowie Entscheidungen für Wirtschaft, Hochschulen und ländlichen Raum. "Klar ist: es geht nicht alles auf einmal, manches braucht Zeit." Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl rief er zu "Anstand und Würde" auf.