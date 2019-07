Hannover

Weil beginnt Sommerreise als Lokführer im Metronom

02.07.2019, 11:38 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) - Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat zum Auftakt seiner Sommerreise durch Niedersachsen als Lokführer ausgeholfen. Im Metronom von Hannover über Uelzen nach Bienenbüttel kontrollierte er am Dienstagvormittag erst die Fahrscheine, später fuhr er nach einer Einweisung ein Stück selbst. "Ich will auch versuchen, nichts kaputt zu machen, sagte Weil vor der Fahrt. Die dreitägige Sommerreise befasst sich mit Herausforderungen im ländlichen Raum. Dabei geht es etwa um den Ausbau schneller Internetverbindungen und die medizinische Versorgung in Dörfern. Am Mittwoch und Donnerstag führt die Tour unter anderem über Sprakensehl und Osterode am Harz zurück nach Hannover.