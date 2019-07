Hamburg

Galopp-Derbyfeld reduziert sich: Noch 16 mögliche Starter

02.07.2019, 13:00 Uhr | dpa

Das Feld für das 150. Deutsche Galopp-Derby in Hamburg ist am Dienstag kleiner geworden. Foto: D. Bockwoldt/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Hamburg (dpa) – Das Feld für das 150. Deutsche Galopp-Derby in Hamburg ist am Dienstag kleiner geworden. Für das mit 650 000 Euro dotierte Rennen um das begehrte Blaue Band am Sonntag sind noch 16 Pferde startberechtigt, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Alle Favoriten mit Laccario und Quest the Moon an der Spitze sind noch im Feld, einige Außenseiter wurden mittlerweile aus dem Rennen genommen. Es wird mit einem finalen Feld von 14 Startern gerechnet.