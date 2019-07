Offenbach am Main

Keine Spur von vermisstem Mann am Main in Offenbach

02.07.2019, 13:02 Uhr | dpa

Von einem Mann, der seit Sonntag im Main bei Offenbach vermisst wird, fehlt weiter jede Spur. "Wir haben keine Hinweise, wo er sich aufhalten könnte", sagte ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Dienstag. "Uns liegt aber auch keine Vermisstenanzeige vor." Lediglich die Kleidung des Vermissten sei am Ufer gefunden worden.

Passantinnen hatten am Sonntag einen 20 bis 30 Jahre alten Mann beobachtet, der sich am Beckenrand des Hafens ausgezogen und einen hilflosen Eindruck gemacht habe. Sie informierten den Rettungsdienst. Daraufhin suchten Einsatzkräfte mit Booten und Tauchern, zu Fuß im Uferbereich sowie mit einem Hubschrauber nach dem Mann. Für die Dauer des Einsatzes war der Main für die Großschifffahrt gesperrt.