Seelze

Leiche eines 39-Jährigen im Mittellandkanal gefunden

02.07.2019, 13:14 Uhr | dpa

Ein seit Montag vermisster Mann ist tot aus dem Mittellandkanal in der Nähe von Hannover geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus. Ein Passant hatte den Leichnam des 39-Jährigen am Dienstagmorgen bei Seelze im Wasser treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert.