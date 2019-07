Berlin

Brücke-Museum hat neuen Schmidt-Rottluff im Bestand

02.07.2019, 13:16 Uhr | dpa

Das Brücke-Museum in Berlin hat ein bedeutendes Gemälde des Malers Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) für seine Sammlung erworben. Das Ölgemälde "Bildnis R.S. (Rosa Schapire)" stammt aus dem Jahr 1915. Es zeigt das Büstenporträt der Hamburger Kunsthistorikerin Rosa Schapire (1874–1954), die mit dem Künstler eng befreundet war. Das Gemälde sei ein zentrales Werk Schmidt-Rottluffs aus der Zeit, bevor er als Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen sei, teilte das Museum am Dienstag mit. Nur wenige Werke aus dieser Zeit seien noch vorhanden.

"In diesem Werk kommt auf ganz besondere Weise eine außergewöhnliche kunsthistorische Qualität mit einer sehr persönlichen Darstellung und berührenden Werkbiografie zusammen", sagte die Museumsdirektorin Lisa Marei Schmidt. Das Gemälde sei eine großartige Erweiterung des Sammlungsbestandes.

Auch zwei Holzkästchen und ein Kissen von Karl Schmidt-Rottluff habe das Museum erwerben können. Das Gemälde und die weiteren Objekte stammen aus dem Besitz der Familie des Kunsthistorikers Wilhelm Niemeyer, ein Freund und Unterstützer des Malers.

Für den Erwerb konnte das Museum, dessen Grundbestand auf eine Schenkung des Künstlers zurückgeht, auf Mittel der Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung sowie der Ernst von Siemens Kunststiftung zurückgreifen.