Bremen

Bremer CDU kritisiert Koalitionsvertrag als vage

02.07.2019, 14:29 Uhr | dpa

Der von SPD, Grünen und Linken vorgestellte Koalitionsvertrag für eine rot-grün-rote Regierung in Bremen ist aus der Sicht der oppositionellen CDU gründlich misslungen. "Wir haben es mit einem haushaltslosen Koalitionsvertrag zu tun. Nichts ist mit Finanzierung hinterlegt", kritisierte CDU-Chef Carsten Meyer-Heder am Dienstag. Der rund 140-seitige Text bleibe vage. Im Wesentlichen würden Dinge vertagt, von Neuaufbruch fehle jede Spur. Alles, was in dem Vertrag grüne Handschrift trage, wäre auch in einem Jamaika- Bündnis mit CDU und FDP gegangen, sagte Meyer-Heder, der Spitzenkandidat der Christdemokraten bei der Bürgerschaftswahl war.

Die CDU wurde bei der Wahl stärkste Kraft und stellt in der Bürgerschaft die stärkste Fraktion. "Es ist in Bremen noch nie ein Koalitionsvertrag so im Ungefähren geblieben wie dieser", kritisierte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp. "Dieser Koalitionsvertrag blendet die Mitte der Gesellschaft aus. Es ist eine Ansammlung ideologischer und linker Wunschvorstellungen." Rot-Grün-Rot habe sich nicht auf Haushaltseckdaten verständigt. Dies sei das größte Manko des Vertrages. Niemand wisse, welche Projekte prioritär seien, und mit welchen Mitteln und in welchem Tempo sie angegangen werden sollten.

Mit Blick auf das Thema Innere Sicherheit kritisierte Röwekamp, dass es kein neues Polizeigesetz geben solle, und Bremen damit im Ranking aller 16 Bundesländer das älteste Polizeigesetz Deutschlands habe. Das aktuelle Gesetz sei "eine Einladung an kriminelle Clans und Banden, nach Bremen zu kommen, sich hier niederzulassen, weil sie hier unbeobachtet ihren Geschäften nachgehen können", warnte er. Insgesamt sei der Vertrag eine gute Grundlage für Kontroversen. Röwekamp: "Das wollen wir als CDU gerne annehmen."