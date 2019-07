Berlin

Steine auf Bahngleise gelegt: Zug kann weiterfahren

02.07.2019, 14:31 Uhr | dpa

Ein Regionalzug ist am Bahnhof Staaken in Berlin-Spandau am Montagabend über Schottersteine gefahren, die Unbekannte auf die Gleise gelegt hatten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand platzierten ein oder mehrere Verdächtige die Steine auf den Schienen. Der Regionalexpress der Deutschen Bahn sei nicht beschädigt worden und habe seine Fahrt fortsetzen können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Berlin am Dienstag. Die Behörde sucht nach Zeugen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Das Auflegen von Hindernissen auf Gleise sei kein "Dummejungenstreich".