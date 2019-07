Berlin

Müller: Solidarisches Grundeinkommen Alternative zu Hartz IV

02.07.2019, 14:41 Uhr | dpa

Berlins Regierungschef Michael Müller sieht den geplanten Modellversuch zu einem solidarischen Grundeinkommen in der Hauptstadt als Beitrag, das Hartz IV-System zu überwinden. "Wir geben den arbeitslosen Menschen schnell wieder eine Chance auf gute Arbeit - fair bezahlt, sozialversicherungspflichtig, freiwillig und unbefristet", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem entsprechenden Senatsbeschluss. Damit unterscheide sich das Projekt grundlegend von bisherigen Arbeitsmarktinstrumenten. "Es ist eine Alternative zu Hartz IV und kann damit ein wichtiger Baustein für ein neues Sozialstaatsmodell sein, an dem wir jetzt arbeiten müssen."

Im Zuge des Modellvorhabens solidarisches Grundeinkommen finanziert der Staat rund 1100 Arbeitslosen sozialversicherungspflichtige Jobs im gemeinnützigen Bereich in Landesunternehmen, Verwaltung oder bei sozialen Trägern. In den nächsten Wochen soll es losgehen.