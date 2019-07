Stuttgart

IAB: Ältere besonders von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht

02.07.2019, 16:02 Uhr | dpa

Nur gut jeder dritte Langzeitarbeitslose im Südwesten schafft es einer neuen Studie zufolge irgendwann zurück in einen regulären Job. Vor allem das Alter ist dabei ein wesentlicher Faktor, wie aus der am Dienstag in Stuttgart vorgestellten Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. In der Altersgruppe ab 60 schafften es im untersuchten Zeitraum nur 11 Prozent, nach der Langzeitarbeitslosigkeit wieder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden. Bei Menschen unter 30 hingegen war es fast die Hälfte.

Ältere sind auch besonders gefährdet, überhaupt länger als ein Jahr ohne Job zu bleiben und somit langzeitarbeitslos zu werden. Das Gleiche gilt laut Studie für gering Qualifizierte und für Alleinerziehende. Laut Arbeitsagentur gibt es derzeit in Baden-Württemberg etwa 50 000 Langzeitarbeitslose.