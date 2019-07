Bad Salzdetfurth

Junger Mann sticht in Bad Salzdetfurth auf Freund ein

02.07.2019, 17:27 Uhr | dpa

Bei einem Messerangriff ist ein junger Mann in Bad Salzdetfurth im Kreis Hildesheim verletzt worden. Ein 19-Jähriger soll in seiner Wohnung auf ihn eingestochen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27-Jährige und ein weiterer Mann konnten sich zu einer Polizeistation retten. Die Beamten nahmen den Täter in seiner Wohnung fest. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen ihn wegen versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass der 19-Jährige vermindert schuldfähig ist und will ihn in einer Psychiatrie unterbringen lassen. Täter und Opfer seien befreundet gewesen, hieß es.