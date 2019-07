Erfurt

Kabinett ebnet Weg für weitere Theater- und Orchestergelder

02.07.2019, 18:41 Uhr | dpa

Die Landesregierung hat für Thüringens Theater und und Orchester mehr Geld in Aussicht gestellt. Das Kabinett stimmte am Dienstag Grundlagen für die weitere Finanzierung der Häuser in den kommenden Jahren zu, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Demnach sollen die bestehenden Förderungen des Landes jährlich um drei Prozent angehoben werden, so dass sie von 76,45 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 82,70 Millionen Euro im Jahr 2024 steigen. Voraussetzung ist, dass auch die kommunalen Träger ihren Anteil um drei Prozent erhöhen. Die Landesregierung hofft, dass die Vereinbarung bis Ende des Sommers unterzeichnet werden kann.