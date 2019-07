Soltau

Hitzeschäden auf A7 sollen ab Mittwoch beseitigt werden

02.07.2019, 18:41 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 7 zwischen Soltau-Ost und Schneverdingen sollen ab Mittwoch Hitzeschäden behoben werden. In Fahrtrichtung Hamburg kann es zu Behinderungen kommen, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Autofahrer könnten zunächst nur eine Spur benutzen. Am Freitag solle die erste Hälfte der Sanierung abgeschlossen sein, Autofahrer dürften dann zweispurig fahren. Auf der Autobahn muss Beton erneuert und ein Asphaltbelag eingebaut werden. Die Arbeiten dauern bis Montag (8. Juli) an.