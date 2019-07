Duisburg

Drogenrazzia in Duisburg und Moers: 17 Festnahmen

02.07.2019, 20:11 Uhr | dpa

Bei einer Drogenrazzia in Duisburg und Moers haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagnachmittag 17 Menschen festgenommen. "Alle Festgenommenen stehen im Verdacht, als Mitglieder von Banden mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben", hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Sie sollten am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Duisburg vorgeführt werden. Gegen 14 von ihnen hatten schon vor der Razzia Haftbefehle bestanden.

Am Dienstag seien mehr als 20 Objekte durchsucht worden - unter anderem Wohnungen und Gastronomiebetriebe. Es wurden dabei "Drogen im Kilogrammbereich und erhebliche Bargeldbeträge" gefunden. Welche Stoffe gefunden wurden, teilten die Ermittler nicht mit.

Widerstand gegen die Beamten habe es nicht gegeben. "Es gab einen gewissen Überraschungsmoment", sagte ein Sprecher. Es seien mehr als 100 Ermittler im Einsatz gewesen. Den Maßnahmen in Moers und den Duisburger Stadtteilen Hochfeld, Meiderich und Homberg gingen laut den Behörden monatelange Ermittlungen voraus.

Erstmals in Duisburg werde zudem nun in Bereichen des Stadtteils Hochfeld "das Instrument der strategischen Fahndung" angewendet, sagte der Sprecher. Die Polizei dürfe dort künftig verdachtsunabhängig, aber anlassbezogen Anhalte- und Sichtkontrollen durchführen.