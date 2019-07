Flensburg

Flensburger Bahnhof nach Bombendrohung gesperrt

02.07.2019, 20:17 Uhr | dpa

Wegen einer Bombendrohung ist der Flensburger Bahnhof am Dienstagabend gesperrt worden. "Wir haben vorsorglich den Bahnhofsbereich abgesperrt. Zwei Spürhunde sind angefordert", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Flensburg sei aktuell für den Zugverkehr gesperrt. Die Züge der Linie RE7 endeten und beginnen in Schleswig, twitterte die Deutsche Bahn. Züge der Linie RE72 endeten und starteten in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg). Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll eingerichtet werden.

Vor rund einem Monat hatte es eine telefonische Bombendrohung gegen den Bahnhof gegeben, in deren Folge ein verdächtiges Paket in einem abfahrbereiten Regionalzug gefunden worden war. Stundenlang war der komplette Bahnhof gesperrt. Der Zug wurde evakuiert, der Bahnhof sowie umliegende Straßen gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und röntgte den verdächtigen Karton. Der Inhalt erwies sich als harmlos: Kuchen und Muffins, wie ein Sprecher der Bundespolizei damals sagte.