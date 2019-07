Hannover

Althusmann: Von der Leyen "eine unzweifelhaft gute Wahl"

02.07.2019, 20:56 Uhr | dpa

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat die Nominierung von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als EU-Kommissionspräsidentin begrüßt. "Ursula von der Leyen ist im wahrsten Sinne eine geborene Europapolitikerin und eine unzweifelhaft gute Wahl für Europa", sagte Althusmann am Dienstag. Die Christdemokraten in Niedersachsen wären stolz, wenn mit von der Leyen "die erste Frau an der Spitze der Europäischen Kommission (und) eine Niedersächsin stünde."

Zugleich kritisierte Althusmann die SPD, die "als einzige Partei in Europa die eigenen Interessen über die europäischen stellt." Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), hatte am Dienstag seinen Anspruch auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten aufgegeben.