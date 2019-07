Stendal

Zusammenstoß auf Landstraße: Zwei Verletzte

02.07.2019, 22:52 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Stendal sind die beiden Fahrer verletzt worden. Zwischen Stendal und Heeren sei am Dienstagnachmittag ein 54-jähriger Autofahrer in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit einem Wagen zusammen, an dessen Steuer eine 70 Jahre alte Frau saß. Beide Autos wurden in den Straßengraben geschleudert. Der 54-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen, die Autofahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand "augenscheinlich" wirtschaftlicher Totalschaden, wie es hieß. Die Landstraße war für die Rettung und Bergung dreieinhalb Stunden lang zwischen Heeren und Stendal voll gesperrt.