Kiel

78-Jähriger steht für Mord an Ehefrau vor Landgericht Kiel

03.07.2019, 01:44 Uhr | dpa

Weil er seine schlafende Frau mit einem schweren Mörser erschlagen haben soll, muss sich ein 78-Jähriger heute vor dem Landgericht Kiel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wertet das Geschehen vom 26. Oktober 2018 in dem Haus des Paares in Groß Rönnau (Kreis Segeberg) als Mord. Der Mann soll mehrfach mit Tötungsvorsatz auf seine Frau eingeschlagen haben.

Der Beschuldigte soll krankheitsbedingt nicht in der Lage gewesen sein, das Unrecht seines Handels zu erkennen. Er wurde deshalb einstweilig in einer Psychiatrie untergebracht. Für das Sicherungsverfahren vor der 8. Strafkammer des Landgerichts sind drei Verhandlungstage angesetzt. Am ersten Verhandlungstag sollen neben einem Rechtsmediziner auch mehrere Polizisten als Zeugen befragt werden. Die Entscheidung des Gerichts wird am 11. Juli erwartet.