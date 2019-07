Hamburg

FC St. Pauli reist ins Trainingslager nach Österreich

03.07.2019, 02:35 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli reist heute in sein Österreich-Trainingslager nach Mayrhofen. Die Kiezkicker werden sich dort bis zum Freitag der kommenden Woche auf die am letzten Juli-Wochenende mit dem Gastspiel bei Arminia Bielefeld beginnende Saison in der 2. Liga vorbereiten. Beim Aufenthalt in der Alpenrepublik stehen für den 27 Spieler umfassenden Kader von Cheftrainer Jos Luhukay auch die nächsten beiden Testspiele an: An diesem Sonntag (15.00 Uhr) in Volders gegen den deutschen Drittligisten FC Ingolstadt und am kommenden Mittwoch (16.00 Uhr) beim österreichischen Erstliga-Aufsteiger WSG Swarovski Wattens.