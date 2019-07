Halle (Saale)

Initiative fordert Lösungen für Lehrermangel

03.07.2019, 03:44 Uhr | dpa

Eine Volksinitiative fordert schnelle Lösungen für den Lehrermangel in Sachsen-Anhalt. Heute wollen sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bildungsminister Marco Tullner (beide CDU) erneut mit Vertretern der Gruppe in Halle treffen, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Bereits vor mehreren Wochen hatten die beiden Politiker mit der Initiative die Fortschritte beim Kampf gegen den Lehrermangel besprochen. Haseloff hatte regelmäßige Treffen mit der Gruppe namens "Den Mangel beenden – unseren Kindern Zukunft geben!" zugesichert.

Nach Angaben des Bildungsministeriums bekommen rund 196 000 Schüler und Schülerinnen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch ihre Zeugnisse, bevor dann die sechswöchigen Sommerferien beginnen. Der Philologenverband des Landes geht davon aus, dass aufgrund des Lehrermangels im kommenden Schuljahr durchschnittlich nur 95 Prozent des Unterrichts in Sachsen-Anhalt abgesichert sein werden.